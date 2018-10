In Sicilia i primi porti italiani anti-hacker

I porti siciliani di Catania e Augusta saranno i primi in Italia,e fra i primi in Europa, ad avere una protezione contro gli attacchi hacker. Il progetto, messo a punto dalla Leonardo, “è pronto e la partenza è prevista tra fine anno e l’inizio del 2019”. Lo ha detto oggi a Chieti Andrea Campora, responsabile della linea di business Cyber security & Ict di Leonardo.

“Quello allo studio in Sicilia e’ uno dei primi progetti sulla cybersicurezza dei porti”, ha detto ancora Campora riferendosi al progetto allo studio con l’Autorita’ portuale della Sicilia orientale. L’obiettivo e’ applicare le tecniche della sicurezza informatica ai processi tipici dei porti, come quelli che riguardano le informazioni sulle merci. Diventera’ piu’ difficile manipolare i dati relativi alla merce trasportata nei container, facendo passare ad esempio per carichi di bassa priorita’ carichi in realta’ pericolosi.