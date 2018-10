Incendi: vasto rogo a Capri, fiamme visibili da tutta l’isola

Nella giornata di ieri un vasto incendio è divampato sull’isola di Capri, nel tratto compreso tra la valletta di Cetrella e il Monte Solaro, nel territorio del comune di Anacapri.

Le fiamme, visibili da tutta l’isola, sono state domate in serata dalle squadre di soccorso, che hanno dovuto operare in un’area impervia, sia a terra che con due elicotteri. Non si esclude il dolo.