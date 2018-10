Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Aosta, sopra via delle Betulle. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Aosta, il corpo forestale della Valle d’Aosta, il Nucleo antincendio boschivo e i carabinieri.

Le fiamme hanno interessato una baracca, probabilmente un ricovero per attrezzi, un bosco di latifoglie e sterpaglie. Nessuna abitazione è al momento in pericolo. Ignote per ora le cause del rogo.