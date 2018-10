Incendi nel Lecchese e in Brianza: spenti 3 roghi alimentati dal vento

Domato nella notte il vasto incendio che si è sviluppato ieri sulle pendici del Monte Muggio, nei territori dei Comuni di Vendrogno e Casargo (Lecco): questa mattina sono state avviate le operazioni di bonifica.

I vigili del fuoco hanno impedito alle fiamme di raggiungere le abitazioni di Inesio, frazione di Vendrogno.

Nella notte i pompieri hanno spento i roghi divampati in Brianza (Galbiate e Colle Brianza).

Nelle ultime 12 ore, a causa del forte vento, in provincia di Lecco sono stati effettuati oltre 30 interventi da parte dei vigili del fuoco: oltre ai roghi sono state rimosse piante pericolanti e sassi caduti sulla sede stradale in Valsassina.