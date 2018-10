Incendi Liguria: vasto rogo sulle alture savonesi, intervento dei mezzi aerei

Vasto incendio nei boschi sulle alture di Orco Feglino (Savona): da ieri pomeriggio un vasto rogo sta interessando le località San Rocco, Molino e via Santuario.

In serata sono state evacuate due abitazioni in via precauzionale. Quattro squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenere le fiamme, coadiuvati da una cinquantina di volontari. Questa mattina è atteso l’intervento dei mezzi aerei.