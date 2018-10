Nuovi incendi sul Monte Serra: fiamme sul versante Lucchese

Gli incendi colpiscono ancora una volta il Monte Serra, sul versante opposto a quello bruciato nell’incendio di Calci e Vicopisano (Pisa).

Nuovi roghi boschivi si sono sviluppati nella notte nei territori dei Comuni di Camaiore e Capannori, in provincia di Lucca: le operazioni di spegnimento sono complicate dal vento.

Le fiamme hanno percorso circa un ettaro a Camaiore e 4-5 ettari a Compito: in quest’ultimo caso le fiamme che risalgono la collina minacciano alcune abitazioni e diverse centinaia di ettari di bosco.

E’ stato richiesto l’invio di mezzi nazionali ed elicotteri per le prime ore della giornata.

Sul posto squadre antincendi boschivi locali e i Vigili del Fuoco.