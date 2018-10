Incendi Roma: 400 interventi della protezione civile dal 15 giugno al 30 settembre 2018

“Circa 400 interventi eseguiti dalla Protezione Civile di Roma Capitale. È il bilancio della campagna Anti Incendi Boschivi che si è appena conclusa. Nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2018 sono stati gestiti 342 interventi di spegnimento di Incendi boschivi, 18 di spegnimento di Incendi urbani in parchi o giardini privati, 19 su Incendi di rifiuti, misti e di sterpaglie in aree private, con l’ausilio della Polizia Locale, e 14 di prevenzione Incendi“: lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Le attività di spegnimento degli Incendi hanno visto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale in prima linea, con una macchina organizzativa composta complessivamente da 65 dipendenti della protezione civile comunale e 2300 operatori volontari. Durante tutta l’estate, quindi, la nostra Sala Operativa di Porta Metronia ha smistato centinaia di chiamate e segnalazioni pervenute dai cittadini, coordinando i volontari durante gli interventi di avvistamento, spegnimento e bonifica in supporto ai Vigili del Fuoco e in collaborazione con la Regione Lazio, i Carabinieri Forestali, il Dipartimento Tutela Ambientale e la Polizia Locale di Roma Capitale“. “Il nostro impegno nella prevenzione ha contribuito a una sostanziale diminuzione dei roghi durante l’ultima stagione estiva. Tuttavia non abbassiamo la guardia e siamo sempre pronti a fronteggiare i casi di incendio boschivo. Per questo voglio ringraziare operatori e volontari che di anno in anno sono in campo per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini“