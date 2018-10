Incendio nell’Agordino, Bottacin: “La situazione migliora”

“La situazione e’ in miglioramento. Ma siamo all’inizio dell’emergenza e c’e’ ancora molto da lavorare. L’intera macchina operativa e’ attiva al 100% e lo rimarra’ fino a che sara’ necessario. Ringrazio enti, strutture tecniche regionali e non, uomini e donne, i volontari che stanno dando il massimo”. Lo ha detto l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, presiedendo nel pomeriggio, in Comune a Taibon Agordino, un vertice per fare il punto della situazione rispetto all’evolversi dell’incendio che da ieri interessa una vasta area dell’Agordino, in provincia di Belluno.

“Abbiamo in campo – ha spiegato – 4 Canadair, 4 elicotteri della Regione, uno dei Vigili del Fuoco e domani arrivera’ dalla Protezione Civile Nazionale uno speciale elicottero Ericcson, capace di pescare acqua da fonti di captazione anche molto piccole e di volare anche nelle condizioni piu’ disagiate. L’incendio ha un’estensione stimabile in almeno 600-700 ettari, il che significa che siamo di fronte a uno dei piu’ importanti eventi degli ultimi 30-40 anni in Veneto”.

Con Bottacin, erano presenti il Prefetto di Belluno, il Direttore dell’Area Ambiente e Territorio della Regione Nicola dell’Acqua, i tecnici regionali della Protezione Civile, dei Servizi Forestali e dell’Antincendio Boschivo, l’Arpav, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Provincia di Belluno, il Comuni di Cencenighe e Taibon Agordino e i Volontari Antincendio Boschivo. L’assessore, ricordando che nelle prime ore del pomeriggio il Presidente della Regione Luca Zaia ha dichiarato lo stato di crisi, ha confermato l’avvenuta evacuazione di una ventina di persone residenti nella frazione Col di Pra di Taibon. Si tratta di una misura precauzionale legata alla presenza di molto fumo e non dalla vicinanza del fuoco. Arpav sta monitorando la qualita’ dell’aria nella zona e domani, risultati alla mano, si potra’ valutare i tempi del possibile rientro a casa di queste persone. Un aiuto potrebbe arrivare anche dal meteo che, a partire da domani, indica la possibilita’ di pioggia, anche nel corso del week end.