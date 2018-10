Incendio nell’Agordino: sopralluogo con sottosegretario Gava

L’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin ha accolto a Taibon Agordino (Belluno) il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Vannia Gava, procedendo a un sopralluogo sui luoghi dell’Incendio che ha colpito i boschi della Valle di San Lucano. L’estensione del rogo è stata stimata in almeno 900 ettari, uno dei più importanti eventi degli ultimi 30-40 anni in Veneto.

“Per quanto riguarda il rischio idrogeologico – riferisce Bottacin – abbiamo gia’ iniziato ieri a verificare alternative alla viabilita’, che al momento e’ preclusa, per raggiungere la frazione in destra orografica. Stamattina c’e’ stato un ulteriore sopralluogo per vedere se, con lavori di somma urgenza, si riesce a realizzare percorsi diversi, perche’ sia a causa dell’Incendio sia con il previsto arrivo di forti piogge nelle prossime ore, potrebbero esserci problemi dovuti al rotolamento di materiale che scende a valle”.

“Sono venuta spesso per altre, belle attivita’ – ha detto Gava – e oggi non ci sarei voluta tornare per questo evento. E’ chiaro che ho voluto comunque dimostrare, con la mia presenza, la presenza del governo; una presenza forte che dimostreremo anche una volta che sara’ stata fatta la conta dei danni. Se ci sara’ necessita’, gli uffici del ministero si metteranno in contatto con quelli della Regione e si attiveranno tutti i canali per le eventuali bonifiche e per la messa in sicurezza dei luoghi dal rischio idrogeologico”.