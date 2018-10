Incendio e crollo fabbrica a Prato: 2 intossicati lievi

Due cinesi, per una sospetta intossicazione da inalazione di fumi nell’incendio che la notte scorsa ha distrutto a Prato una fabbrica tessile nella zona industriale del Macrolotto 1, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto successivamente emerso, si tratta di due orientali le cui condizioni non destano preoccupazioni e si trovavano nelle vicinanze del fuoco. Al momento non risultano altri feriti, ne’ vittime. In fiamme e’ andata l’area magazzino, circa 1.500 metri quadri, di un complesso industriale piu’ esteso, la ditta ‘Fashion 6 Srl’ di proprieta’ di cittadini orientali.

Il fuoco ha causato il crollo della prima campata dell’edificio. Spento l’incendio in mattinata, ci sono ora due squadre di pompieri impegnate in queste ore nelle operazioni di bonifica e ‘smassamento’ dei resti dell’incendio. Al momento, secondo quanto appreso, non e’ ancora possibile da parte dei vigili del fuoco comprendere la natura e le cause di innesco del rogo.

Tra gli accertamenti si valuta se ci fossero macchinari accesi, da cui potrebbero essere partite le fiamme. Questo incendio, e’ stato anche evidenziato, e’ scoppiato a poche decine di metri da via Toscana, dove l’1 dicembre 2013 in un incendio simile morirono sette operai cinesi di una ditta di pronto-moda, anche questa di proprieta’ di orientali.