Incendio Milano, Granelli: “Nessuna sostanza tossica nei fiumi”

“Arpa sta facendo tutti i rilievi e risulta che non ci sono sostanze tossiche nei fumi, sopra i livelli ordinari. Cioe’ non c’e’ benzene e non ci sono inquinanti, questo ci rassicura pero’ e’ chiaro che l’odore c’e’ e sappiamo anche che, quando brucia la plastica, si produce diossina, quindi meno tempo di esposizione c’e’ e meglio e’ per tutti”.

Lo ha spiegato l’assessore all’Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, dopo il sopralluogo effettuato in via Chiasserini, nella zona tra il quartiere Bovisasca e Quarto Oggiaro, dove la sera del 14 ottobre e’ scoppiato un incendio in un deposito di rifiuti. L’odore dei fumi della combustione ha raggiunto diversi quartieri della citta’ e questa mattina si sentiva anche in centro.