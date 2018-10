Incendio in deposito rifiuti a Milano: forte odore acre in tutto il versante ovest

A causa dell’incendio divampato nella serata di domenica in via Chiasserini, zona Quarto Oggiaro, in un deposito di rifiuti, si avverte un forte odore acre questa mattina in tutto il versante ovest della città di Milano.

Arpa riferisce che un vento di debole intensità sta spostando gli odori dell’incendio da nord verso sud.

Nessun pericolo per i cittadini, ma saranno necessari giorni prima che le fiamme vengano domate del tutto dai vigili del fuoco, che sono a lavoro senza sosta da domenica.