La Procura di Milano ha nominato un consulente per analizzare la dinamica e per capire quali rifiuti erano stati stoccati nel capannone andato a fuoco domenica scorsa. La nomina del consulente è stata disposta nel fascicolo per incendio colposo coordinato dal pm Donata Costa.

L’ incendio nel deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano sta sprigionando odore acre che si avverte in varie zone della città.

