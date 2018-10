Incendio a Milano, il Comune ai residenti: “Tenete chiuse le finestre”

“Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1.15 del 15 ottobre con Ats, Arpa e VVFF, si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell’incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. Si prevede che l’incendio durera’ per tutta la giornata di lunedi’ 15 ottobre“: lo ha spiegato, in una nota, l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, in riferimento all’incendio di vaste dimensioni scoppiato ieri sera in un capannone rifiuti nell’area nord di Milano.