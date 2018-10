Incendio a Pesaro: palazzo in fiamme, muore anziana disabile

Un’anziana disabile ha perso la vita questa mattina a causa di un incendio scoppiato – probabilmente nell’abitazione della donna – in un palazzo in via Cicognani a Pesaro: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone (tre – padre madre e bimbo piccolo – erano al secondo piano, altre due al piano rialzato).

L’anziana deceduta era disabile e si muoveva in casa con l’ausilio di un deambulatore.