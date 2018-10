Incidenti mare, prima bora a Trieste: tre soccorsi nel golfo

Cinque diportisti in difficoltà a seguito di violente raffiche di bora sono stati portati in salvo oggi dalla Guardia costiera, in tre operazioni nel golfo di Trieste. Il vento, che ha raggiunto i 75 km all’ora (40 nodi), ha messo in difficolta’ le imbarcazioni che erano gia’ in mare.

Il soccorso più impegnativo, da parte della Guardia costiera di Monfalcone, e’ avvenuto alla foce del Timavo, dove si stavano allenando ragazzi di una squadra agonistica di vela. Dopo la rottura dell’albero di un laser, gli altri atleti hanno tentato un primo soccorso ma sono finiti in acqua dopo il rovesciamento della loro barca.

In un secondo intervento e’ stato rimorchiato e riportato a riva un gozzo a motore in difficolta’ dopo essere stato sorpreso dalle raffiche mentre che rientrava verso la zona della Sacchetta, nel porto di Trieste. Infine, nei pressi di Grado, la Guardia Costiera ha prestato soccorso a un natante a vela di nove metri, con cinque persone a bordo, tra cui tre bambini, sorpreso oltre che dalle raffiche di vento anche da un’improvvisa grandinata e incagliatasi prima di giungere in porto.