Un uomo di 73 anni, residente in valle Anzasca , non è rientrato da una escursione , facendo quindi scattare l’allarme e le ricerche del Soccorso alpino di Macugnaga all’Alpe Soi: è stato localizzato sopra Bannio Anzino (Verbania). Il pensionato è caduto per diversi metri, riportando diversi traumi. L’uomo è stato trasportato a valle con una barella e poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Domodossola.

Incidenti in Montagna: cade per diversi metri, escursionista soccorso in Piemonte

