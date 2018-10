India: aereo urta muro in fase di decollo, nessun ferito

Un aereo passeggeri in servizio sulla tratta Trichy–Dubai ha urtato un muro in fase di decollo, riportando danni.

Il volo Air India IX 611, con 130 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio a bordo, è stato deviato su Mumbai, dove è atterrato senza problemi.

Air India ha reso noto che i due piloti sono stati destinati a terra in attesa che si svolgano le indagini.