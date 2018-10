Secondo il Dipartimento di Salute dello Stato le condizioni di 80 persone sono in miglioramento, mentre si stanno incentivando le misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus.

Secondo Times of India sarebbero saliti a 100 i pazienti risultati positivi al virus Zika in Rajasthan : i casi accertati sarebbero infatti triplicati in soli 10 giorni.

article

1167251

MeteoWeb

India: casi di virus Zika in aumento in Rajasthan

Secondo Times of India sarebbero saliti a 100 i pazienti risultati positivi al virus Zika in Rajasthan: i casi accertati sarebbero infatti triplicati in soli 10 giorni. Secondo il Dipartimento di Salute dello Stato le condizioni di 80 persone sono in miglioramento, mentre si stanno incentivando le misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus.

http://www.meteoweb.eu/2018/10/india-casi-di-virus-zika-in-aumento-in-rajasthan/1167251/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/02/zika5-e1455745115528.jpg

cos'è il virus zika

MEDICINA & SALUTE