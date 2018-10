Indonesia, l’Unicef lancia l’allarme: “Molti bambini a rischio”

Mentre il bilancio delle vittime per il terremoto e lo tsunami in Indonesia continua a salire, l’Unicef lancia l’allarme per le condizioni dei bambini “che in queste ore vivono in un vero e proprio inferno”, dice in una nota l’agenzia Onu.

L’Unicef, già presente a Palu, Donggala e altre aree colpite sull’isola di Sulawesi, “si è immediatamente attivata nelle operazioni di soccorso“. “Stiamo lavorando con le autorità per riunire i bambini non accompagnati e separati con le proprie famiglie – riferisce l’agenzia -, sostenere l’alimentazione dei bambini in età da allattamento e dei bambini piccoli, fornire acqua pulita attraverso il trattamento mobile dell’acqua. Senza elettricità e con le strade bloccate, moltissimi bambini sono a rischio e senza alcuna protezione”.