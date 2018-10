Terremoto in Indonesia, UNICEF: colpite 1.185 scuole

L’UNICEF ha annunciato oggi l’arrivo di 30 tonnellate di aiuti per l’istruzione di emergenza, fra cui 65 tende (per allestire aule temporanee) dalla sua base di rifornimento di aiuti a Dubai, che andranno a diretto supporto della risposta allo tsunami e al terremoto a Sulawesi (Indonesia) del Ministero dell’Istruzione e della Cultura.

Secondo i dati degli uffici distrettuali per l’istruzione, su un totale di oltre 2.700 scuole, almeno 1.185 – da quelle per la prima infanzia alle secondarie – sono state direttamente colpite in 4 distretti di Sulawesi, con un impatto su 164.651 studenti.

L’UNICEF, il Ministero dell’Istruzione e la Cultura e i partner prevedono di aprire, nelle aree colpite dal terremoto e dallo tsunami a Sulawesi, 450 aule temporanee nelle tende, che seguano gli standard qualitativi dell’UNICEF.