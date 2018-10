Salute: ingrassare dai 10 anni in su fa aumentare il rischio di diabete tipo 2

Secondo una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, a Berlino, iniziare a ingrassare dai 10 anni in su aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2.

Un team dell’università di Exeter ha indagato se e quanto il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 da adulti possa essere influenzato dalle variazioni dell’indice di massa corporea dall’età dei 10 anni. Analizzando i dati di quasi 371 mila persone, ha scoperto che tra gli adulti in sovrappeso, quelli che durante l’infanzia erano magri sono risultati il 53% più a rischio di ammalarsi di diabete rispetto ai coetanei che non avevano avuto grosse oscillazioni di peso. Tra gli adulti obesi, quelli che erano stati magri da bambini avevano un Bmi minore rispetto a quanti risultavano già grassi a 10 anni, ma con più casi di diabete, rispettivamente 14,6% contro 12,3%.