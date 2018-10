Inondazioni in Tunisia: almeno due morti, tra cui un bimbo di 6 anni

Improvvise inondazioni hanno colpito la Tunisia centrale: almeno due persone hanno perso la vita, e tra queste anche un bambino di 6 anni, secondo quanto reso noto dal ministero dell’Interno di Tunisi.

Un’altra tragedia dopo meno di un mese dall’alluvione che ha ucciso almeno 5 persone nella regione nord-occidentale di Capo Bon. Il piccolo è morto nella regione di Sidi Bouzid, mentre un uomo di 40 anni risulta disperso nella provincia di Kasserine.

Nel Paese nel scuole sono chiuse in via precauzionale.

L’Istituto meteorologico tunisino ha emesso l’allerta meteo anche per la giornata odierna, nella quale sono previste altre piogge, invitando i cittadini alla prudenza. La situazione dovrebbe migliorare in serata.