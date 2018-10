Insieme contro il Cancro al Quirinale con i “palloni della salute” per la celebrazione dei 120 anni della FIGC

La campagna educazionale della Fondazione Insieme contro il Cancro e della Federazione Italiana Giuoco Calcio “Il Pallone della Salute” arriva sul Colle più alto di Roma. Ieri al Quirinale, durante la Cerimonia ufficiale per il 120° anniversario della FIGC, Dino Zoff ha consegnato nella mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un pallone firmato da tutti gli Azzurri della Nazionale di Calcio. Erano presenti i vertici delle istituzioni sportive italiane tra cui Giancarlo Giorgetti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giovanni Malagò (Presidente CONI) e Roberto Fabbricini (Commissario Straordinario della FIGC). L’evento rientra nel progetto che dallo scorso marzo viene promosso in tutta Italia. Nelle piazze, strade e centri sportivi di oltre 20 città della Penisola la Fondazione Insieme contro il Cancro e la FIGC hanno distribuito gli speciali “palloni della salute”. Con i ricavi saranno finanziati progetti di ricerca e di educazione alla prevenzione primaria dei tumori. Inoltre sono stati distribuiti opuscoli informativi, con protagonisti gli ex Azzurri Gigi Buffon e Alessandro Costacurta, e giovani oncologi hanno tenuto lezioni di salute ai cittadini. “Ringraziamo il Capo dello Stato per aver accettato il nostro dono e per il sostegno alla nostra campagna – afferma il prof. Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro -. Quella contro i tumori è un battaglia che possiamo vincere anche grazie al sostegno del mondo dello sport. E’ infatti dimostrato scientificamente come l’attività fisica, se svolta regolarmente, sia in grado di prevenire l’insorgenza di ben 13 diverse neoplasie. Proprio per questo la nostra Fondazione è da mesi impegnata in una campagna che vuole, attraverso uno strumento semplice come un pallone da calcio, combattere la sedentarietà”.