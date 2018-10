Questa mattina, intorno alle 9, Instagram ha smesso di funzionare: il servizio è rimasto irraggiungibile per circa un’ora, sia tramite l’applicazione sia dalla versione per browser. E’ ancora in tendenza su Twitter l’hashtag #instagramdown , dove si possono leggere molte segnalazioni degli utenti: il problema è stato registrato, oltre all’Italia, anche in Nord Europa

MeteoWeb

Instagram down: il social network non ha funzionato per circa un’ora

Al momento Instagram

