Ambiente: 4 interventi in corso, iniziata l’operazione Ischia Clean Blitz

“Questa mattina alle ore 9 abbiamo dato inizio all’operazione Ischia Clean Blitz. Abbiamo incominciato ben 4 interventi, a San Pietro, alla Spiaggia dei Pescatori, alla Baia Cartaromana, a Punta San Pancrazio ed a Forio”. Lo ha annunciato ora Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” .

“Le operazioni che sono in questo momento in corso – ha proseguito Miccio – si stanno effettuando con pescherecci, Operatori Tecnico Subacquei, diving sul posto. Contiamo di avere anche i filmati video e foto che i sub stanno in questo momento effettuando sui fondali marini”.

L’operazione Ischia Clean Blitz c’è nonostante le avversità meteorologiche: gran parte delle operazioni saranno, a questo punto, concentrate nelle giornate dal 24 al 27 di Ottobre.

Ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. Parte la più imponente operazione di tutela dei fondali marini, sotto la guida dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. L’obiettivo sarà quello di prelevare i rifiuti che potrebbero giacere sui fondali marini.

Si punta alla protezione dell’ecosistema marino con il coinvolgimento anche dei pescatori.

“Puntiamo alla protezione dell’ecosistema marino, sempre più minacciato dalla presenza di rifiuti che giacciono sia sui fondali che in superficie. I rifiuti galleggianti rinvenuti ogni anno sono numerosi e di vario tipo, soprattutto in una zona urbanizzata come l’AMP del Regno di Nettuno – ha dichiarato Miccio – con i sui flussi turistici considerevoli e dove numerosissime sono le imbarcazioni da diporto che transitano durante il periodo estivo.”

“Dunque quasi tutte le operazioni si concentreranno – ha affermato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” – tra il 24 ed il 27 Ottobre. E’ il mare che comanda. L’operazione non cambia e va avanti così come stabilito. Ben 7 Operatori Tecnico Subacquei in azione, affiancati da più di 10 sub per fare video e foto. Tutti i sindaci di Ischia si sono alleati con l’Area Marina Protetta per tutelare l’ambiente, i fondali, la risorsa mare e non è poco. Saranno ben 12 i punti di immersione con l’impiego di 4 gruppi di sub specializzati, in campo anche i mezzi dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, le motovedette della Guardia Costiera ed il nucleo subacquei dell’Arma dei Carabinieri ma anche barche da pesca e pescherecci. E’ la prima volta che i sindaci fanno sistema per la salvaguardia dei fondali marini con il coordinamento di un’Area Marina Protetta, in questo caso quella del “Regno di Nettuno”. Un’operazione che vedrà anche la collaborazione di pescatori e volontari”.