Ischia Clean Blitz: da domani e fino al 27 ottobre operazione sui fondali marini

Ben 12 punti di immersione, Guardia Costiera, Nucleo Subacqueo dell’Arma dei Carabinieri, 4 gruppi di sub specializzati, 10 sub per foto e video sui fondali. Da domani e fino al 27 Ottobre operazione sui fondali marini: tutti i Comuni di Ischia hanno fatto sistema. I cittadini potranno segnalare situazioni di rifiuti a mare sul portale Citizen Science dell’Area Marina.

“Non cambia l’operazione di tutela dei fondali marini di Ischia. Molte delle attività a questo punto dovremmo concentrarle nelle giornate dal 25 al 27. Briefing stampa confermato. La stampa potrà assistere in diretta alle operazioni di tutela e pulizia dei fondali marini. Entro domani comunicheremo i luoghi esatti dell’incontro con la stampa. Dunque quasi tutte le operazioni si concentreranno – ha affermato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” – tra il 24 ed il 27 Ottobre. E’ il mare che comanda. L’operazione non cambia e va avanti così come stabilito. Ben 7 Operatori Tecnico Subacquei in azione, affiancati da più di 10 sub per fare video e foto. Tutti i sindaci di Ischia si sono alleati con l’Area Marina Protetta per tutelare l’ambiente, i fondali, la risorsa mare e non è poco. Saranno ben 12 i punti di immersione con l’impiego di 4 gruppi di sub specializzati, in campo anche i mezzi dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, le motovedette della Guardia Costiera ed il nucleo subacquei dell’Arma dei Carabinieri ma anche barche da pesca e pescherecci. E’ la prima volta che i sindaci fanno sistema per la salvaguardia dei fondali marini con il coordinamento di un’Area Marina Protetta, in questo caso quella del “Regno di Nettuno”. Un’operazione che vedrà anche la collaborazione di pescatori e volontari”.