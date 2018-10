Lutto nel mondo del ciclismo: Jimmy Duquennoy morto improvvisamente a soli 23 anni

Lutto nel mondo del ciclismo: è morto all’età di soli 23 anni il corridore belga Jimmy Duquennoy. L’annuncio è stato dato dalla squadra, la WB-Aqua Protect-Veranclassic, che ha appreso la notizia questa mattina.

Duquennoy è morto all’improvviso venerdì sera a casa sua, per un arresto cardiaco.

Dopo aver iniziato la carriera nel team Color-Code-Aquality Protect, Duquennoy era diventato professionista nel 2016. Aveva corso mercoledì una gara a Munster, in Germania, ma si era ritirato. “Jimmy è morto inaspettatamente venerdì sera a casa sua. Aveva 23 anni. Questo giovane è stato il più gioviale, il più gentile, più aperto…Aveva iniziato nel nostro team di formazione Color-Code-Aquality Protect prima di realizzare il suo sogno, diventando un corridore professionista in Vallonia Bruxelles nel 2016. Tutto il team esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Jimmy e ai suoi cari“, spiega il team in una nota.