Kismet: approda a Taranto il super yacht da 65 milioni di dollari

95 metri di lunghezza, 14 di larghezza… sono queste le dimensioni di Kismet, il super yacht da 65 milioni di dollari, di proprietà del pakistano Shahid khan, da ieri attraccato alla banchina del Castello Aragonese di Taranto, dopo aver lasciato il Principato di Monaco.

La grande imbarcazione, definita gigante dei mari, è la protagonista di alcune scene di Six Underground, action-movie prodotto da Netflix, diretto da Michael Bay, con la stella hollywoodiana Ryan Reynolds e Mélania Laurent.

Dal 27 settembre sino al 6 ottobre, il capoluogo jonico viene trasformato in un set, tramutato in un’ipotetica città mediorientale tra macchine pronte ad esplodere, cingolati kamikaze per la Città Vecchia, rioni colmi di gente protestante, stabili sfruttati da malviventi, insegne di negozi che richiamano l’inventato stao Turjistany, capeggiato dal presidente dittatore sanguinario Alimov, al centro di uno scandalo finanziario e razziale che richiede l’intervento di 6 eroi; 6 miliardari che si fingono morti per attuare un piano di salvataggio, con a capo proprio Ryan Reynolds.

Il mega yacht attraverserà il 4 ed il 5 ottobre il canale navigabile con apertura straordinaria e preliminare del Ponte Girevole il 2 ottobre, programmata in base alla necessità delle riprese….il tutto all’insegna dell’azione frenetica tra inseguimenti, veicoli esplosivi, assalti e adrenalinici salti nel vuoto.

Dopo Firenze, cui è toccato fungere da set ad agosto, è dunque, la volta di Taranto tra parte antica, centro, Castello Aragonesem Stazione torpediniere, ex base navale della Marina, Mar Piccolo e Mar Grande… aree sottoposte ad una serie di divieti di transito e di navigazione in base alle esigenze cinematrografiche.

Il Castello Aragonese è fra i siti più cliccati per i “Luoghi del cuore”; censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa SanPaolo, che si svolge dal 30 maggio al 30 novembre 2018, oggi all’ottava posizione provvisoria. Indice, questo, che sono in tanti ad amare lo straordinario sito custodito dalla Marina Militare Italiana.