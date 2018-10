La casa che si scalda e raffredda senza tubi: brevetto friulano a Casa su misura

C’è anche una novità mondiale che viene dal Friuli Venezia Giulia tra le innovazioni proposte al pubblico nella 27^ edizione di Casa su misura – Salone dell’abitare, che da oggi a domenica 14 è di scena alla Fiera di Padova.

L’udinese EVOLUTHION srl di Premariacco propone l’unico impianto al mondo che consente di scaldare- raffrescare e deumidificare la casa senza l’uso di tubazioni: “Il sistema che si ispira all’Ipocausto degli antichi romani – spiega il suo ideatore Luigi Cozzi – fa passare l’aria dietro le pareti in fibro- gesso o in argilla, sopra il soffitto e sotto il pavimento, utilizzando una piccola pompa di calore con consumi ridottissimi dato che è la stessa

casa a fungere da superficie radiante e che il movimento dell’aria avviene in modo naturale; oltretutto in assenza di condensa. Il nostro impianto è stato apprezzato negli Emirati Arabi dove l’abbiamo montato al Centro Aerospaziale di Dubai”.

Casa su misura è 6 padiglioni, 400 aziende in gran parte trivenete, la più grande esposizione di arredamento e articoli per l’edilizia presente nel Nord Est: suddivisa tra design –Interior e Edilizia e prevede tre speciali aree al padiglione 7 dove sono messe in luce le novità di industrie leader specializzate in outdoor, bagno, fuoco con soluzioni per l’esterno (mobili e accessori per terrazzi, verande e giardini), per raffinate stanze da bagno su misura e per i sistemi di riscaldamento più innovativi ed eleganti. Al padiglione 8 ambientazioni di design, mentre nella galleria tra i due padiglioni ci vedono le anticipazioni delle tendenze d’arredo 2018/19 più panoramiche sull’abitare moderno presentate nello spazio

Home Shopper dove un’esperta è a disposizione del pubblico per consulenze gratuite previa prenotazione nel sito www.casasumisura.com .

La sezione Edilizia conta 3 padiglioni dedicati ai prodotti e alle soluzioni per i lavori edili e per il restauro, con componentistica, pavimentazioni, rivestimenti, infissi, sistemi di isolamento, impianti di climatizzazione, scale interne ed esterne, sanitari, vasche, saune, docce, rubinetteria, accessori, caminetti, stufe e molto altro; e con la presenza di consulenti a disposizione dei visitatori per fornire utili consigli.

Tra le novità ci sono: la pittura decorativa artistica (FLAP COLOR di Padova) che prevede fondi su cui gli artigiani disegnano con le tecniche suggerite dal cliente; edifici costruiti con la certificazione CasaClima e offerti

chiavi in mano (impianti e scavi inclusi) a 1.500 euro il metro quadro (GREEN DESIGN, Pove del Grappa – VI); i mobili indiani in legno di mango, di Barmati Tek, di palissandro e di acacia (INDIA WORLD di San Marino); e molto altro.

Nella sezione Interior ecco le vasche idromassaggio Jacuzzi da 19.000 euro; i caminetti girevoli francesi da collocare in centro al salotto; le nanotecnologie applicate alle cucine come Fenix, il nuovo materiale italiano (di Arpa Industriale) realizzato con nanoparticelle e resine acriliche di ultima generazione, capaci di “rigenerarsi”; gli abbattitori di temperatura della padovana Coldline che abbassano sottozero la temperatura di carni e prodotti caldi; il piano a induzione dell’austriaca Bora con cappa aspirante sulla base; i forni Smeg digitali. Ma anche nuove tendenze come le ante con effetto legno invecchiato o Dekton, il piano di lavoro della spagnola Silveston a base di ceramica in gres. L’azienda segnala il ritorno delle carte da parati in cucina e nella zona living, che riproducono ingrandita un’immagine fotografica. (Gruppo Visma Arredo, Padova). Nuovi i pavimenti drenanti da esterno (spessore 2 centimetri) da posare sull’erba o sulla ghiaia nei formati 60×120, 30×120, 75×75 ecc. per portate fino a 1.440 kg. proposti assieme ai rivestimenti in Cotto d’Este realizzati con Kerlite, gres rinforzato e sottile (da 3 a 5 millimetri nei formati 1×3 metri) adatto per ristrutturazioni di pareti e pavimenti (EDILFERRARESE, Padova).

La mostra apre domenica dalle 10 alle 21 (biglietto di 7 euro, ridotti 4). E’ possibile entrare in Fiera gratis alle 20 per visitare l’ultima ora di Casa su misura e per fermarsi fino alle ore 22,30 nel solo piazzale tra i padiglioni 4 e 7 dove ha luogo (dal 6 al 14 ottobre) Padova Pizza Festival in cui si alternano 90 pizzaioli di diverse regioni italiane.