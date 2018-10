La Commissione Europea utilizzerà la tecnologia avanzata di Thales Alenia Space per rispondere ai segnali di emergenza

Thales Alenia Space, joint venture Thales (66%) e Leonardo (33%), si è aggiudicata un contratto della Commissione Europea per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa per tracciare i satelliti GNSS* in orbita terrestre media sull’isola di La Reunion (Dipartimento francese nell’oceano indiano). La stazione di terra riceverà e processerà segnali di pericolo dal radiofaro a 406 MHz dei satelliti MEO tracciati e li trasmetterà alla rete SAR/Galileo attraverso il FMCC (Centro di Controllo della Missione Francese) presso l’unità CNES a Tolosa. Il contratto include inoltre l’acquisizione del sito hosting per la stazione di terra migliore possibile.

Questo terminal utenti locale MEOLUT Next rafforzerà il contributo della Commissione al sistema di ricerca & soccorso Cospas/Sarsat, ampliandone la portata nell’Oceano Indiano meridionale, contribuendo alla copertura mondiale. Esso andrà a integrare i tre MEOLUT, sotto responsabilità della GSA, già dispiegati in Europa, a Larnaca (Cipro), Maspalomas (Gran Canaria) e Spitzbergen (Norvegia).

Il servizio MEO (orbita terrestre media), che sostituisce l’eredità del sistema LEO (orbita terrestre bassa), è sviluppato per offrire alle autorità di ricerca & soccorso (SAR) una risposta più rapida e e dati migliori quasi in tempo reale, facendo uso di veicoli spaziali e strutture a terra per rilevare e individuare segnali dai radiofari a 406 MHz.

Le unità MEOLUT Next supporteranno inoltre i radiofari Cospas-Sarsat di seconda generazione. Il sito SAR/Galileo a Reunion verrà equipaggiato con radiofari di riferimento e calibrazione per monitorare le prestazioni del segmento di terra esteso SAR e calibrare le misure MEOLUT in modo preciso.

“Utilizzando la soluzione MEOLUT Next di Thales Alenia Space ad allineamento, potente e compatta, la Commissione Europea beneficerà del primo sistema di ricerca & soccorso spaziale di questo tipo” – ha dichiarato Philippe Blatt, Vicepresidente Navigazione Thales Alenia Space in Francia – “Siamo davvero orgogliosi che questa tecnologia avanzata sia riconosciuta da molti clienti a livello globale. Le prestazioni delle nostre unità MEOLUT Next in servizio superano di gran lunga i requisiti, e questo non rappresenta solamente un beneficio per i nostri clienti, ma anche per i cittadini in quanto permettrerà di viaggiare in maniera ancora più sicuro. Vale la pena ricordare che il sistema Cospas-Sarsat, operativo dal 1988, salva la vita di circa 1.500 persone l’anno”.

Thales Alenia Space progetta, opera e fornisce sistemi satellitari per governi e istituzioni, permettendo a qualunque persona o cosa di rilevare la sua posizione e a connettersi ovunque essa sia. Dalla sua commissione del 2016, MEOLUT Next ha fornito prestazioni senza uguali, rilevando segnali di pericolo a oltre 5.000 km di distanza. Diverse nazioni, comprese Canada e Togo, hanno già scelto o hanno mostrato interesse per questa tecnologia fondamentale.

* GPS-Stati Uniti, Galileo-Commissione Europea, Glonass-Federazione Russa, Beidou/Compass-Cina