Dimesso Lele Spedicato: comincia la riabilitazione per il chitarrista dei Negramaro

Dimesso Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale: ha lasciato stamattina il reparto Rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce, ed è stato trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero, secondo quanto reso noto dalla direzione sanitaria del nosocomio in un bollettino medico.

Dopo i continui progressi registrati durante il mese di ricovero, secondo medici le condizioni di salute del paziente erano sufficientemente buone per poterlo dimettere nella massima sicurezza.

Il musicista ha manifestato la volontà di tornare presto a suonare e ha espresso il desiderio di riavere la sua chitarra.