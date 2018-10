Lituania: nessun ferito nell’incendio sul traghetto nel Mar Baltico

È stato spento l’incendio che era scoppiato a bordo di un traghetto nel Mar Baltico con oltre 300 persone a bordo. Lo annuncia il ministero della Difesa di Vilnius, aggiungendo che a coordinare le operazioni è il centro di soccorso in mare dell’enclave russa di Kaliningrad. La Lituania ha immediatamente inviato un elicottero e quattro imbarcazioni delle sue forze navali verso il traghetto, che copriva il collegamento fra Kiel in Germania e il porto lituano di Klaipeda.

“Sono tutti sani e salvi, tutti a bordo, non c’è panico, non ci sono feriti. L’operazione di soccorso è ancora in corso” ha detto il comandante del Centro di soccorso marittimo della marina lituana, Eugenijus Valikovas, citato dall’agenzia di stampa BNS. La segnalazione su un incendio nel compartimento auto del ferry “Regina” della società danese DFDS con sede a Klaipeda in Lituania è arrivata ai servizi lituani alle 12.45 italiane. Il ministero della Difesa ha annunciato che le fiamme sono state spente alle 15. La nave aveva lasciato ieri Kiel, in Germania, ed era in rotta per Klaipeda, da cui distava circa 110 chilometri al momento dell’incidente.