Malattia Respiratoria Bovina: Boehringer Ingelheim lancia in Italia un nuovo vaccino e riconferma la propria attenzione alla prevenzione

Disponibile anche in Italia Bovalto® Respi Intranasal di Boehringer Ingelheim, nuovo vaccino per l’immunizzazione attiva dei bovini contro il Virus della Parainfluenza Bovina di tipo 3 (PI3V) e il Virus Respiratorio Sinciziale del Bovino (BRSV), per proteggere gli animali dalla Malattia Respiratoria Bovina (BRD), una tra le malattie bovine più diffuse al mondo.

La patologia respiratoria bovina può compromettere in modo irreversibile la funzionalità polmonare degli animali, provocando una insufficienza respiratoria di gravità variabile, a seconda della tempestività con cui viene impostata una terapia.

E’, quindi, evidente quanto sia necessario adottare un approccio preventivo, basato su interventi gestionali e su programmi vaccinali razionali. Tuttavia, la vaccinazione per via parenterale, in molti casi, non consente di stimolare con sufficiente rapidità il sistema immunitario, lasciando gli animali a rischio di sviluppare questa pericolosa sindrome respiratoria.

Per questo motivo Bovalto® Respi Intranasal, rappresenta un importante progresso, in quanto la sua applicazione intranasale offre ai veterinari uno strumento che permette di trasmettere ai bovini ed in particolare ai vitelli una immunità rapidamente protettiva, in grado di difendere efficacemente gli animali dalla colonizzazione delle vie aeree da parte dei patogeni.

La patologia respiratoria bovina è considerata una delle principali cause di perdita economica degli allevamenti di bovini sia da carne che da latte: è stato stimato, infatti, che l’impatto economico è pari a 43 sterline a vitello da latte e 82 sterline per ogni vitello lattante. L’intervento del veterinario e i farmaci rappresentano solo il 40% di questi costi, mentre l’altro 60% è costituito da costi occulti come i tassi di mortalità degli animali e alla ridotta crescita del bovino2.

“E’ un passo importante per controllare la Malattia Respiratoria Bovina” – spiega Steve Williams, Responsabile Mondiale dell’Unità di Business Strategico ‘Ruminanti’ di Boehringer Ingelheim – “Il nostro obiettivo di lungo termine è quello di concentrarci sulla prevenzione, non solo della Malattia Respiratoria Bovina, ma anche di altre patologie. Pertanto abbiamo in programma di lanciare Bovalto® Respi Intranasal in aree di allevamenti bovini affinché la disponibilità di questo vaccino, di semplice somministrazione, produca ampi benefici per il controllo di questa patologia respiratoria nei bovini giovani”.

La formulazione del vaccino di Boehringer Ingelheim Animal Health si distingue dai prodotti attualmente in commercio, perchè comprende ceppi recentemente isolati del virus respiratorio sinciziale bovino e del virus della parainfluenza 3 bovina.

Un altro carattere distintivo è l’applicatore brevettato, fornito in dotazione con il prodotto, che garantisce che la dimensione delle particelle nebulizzate sia uniforme. Questo è un parametro fondamentale per garantire una distribuzione ottimale a livello della mucosa nasale e, di conseguenza, una elevata efficacia.

Riferimenti bibliografici:

1Economic impact associated with respiratory disease in beef cattle – Griffin D Vet Clin North Am Food Anim Pract. 1997 Nov; 13(3):367-77)

2 Andrews A. H. (2000) Calf Pneumonia Costs! Cattle Practice 8(2)).