Malore durante la navigazione: marittimo soccorso da motovedetta

Soccorso un marittimo, colpito da un malore mentre si trovava a bordo di una nave passeggeri in servizio di linea tra la Toscana e la Sardegna in navigazione al largo dell’isola d’Elba. In azione una motovedetta della capitaneria di Portoferraio (Livorno).

Il soccorso e’ avvenuto quando durante la navigazione l’uomo ha cominciato ad accusare forti dolori addominali che hanno indotto il comando di bordo a chiedere soccorso alla sala operativa della Direzione Marittima di Livorno.

Immediatamente e’ stato disposto l’intervento della motovedetta che ha raggiunto la nave passeggeri a circa quattro miglia da Punta Polveraia, facendo salire a bordo il personale del 118. Dopo le prime cure sul posto si e’ deciso per il trasbordo del marittimo a Portoferraio, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale.