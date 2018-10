Maltempo: a Reggio Calabria gravi danni alla rete idrica comunale, difficoltà di erogazione in alcuni quartieri

Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “Gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, via Petrara di Reggio Calabria. “A causa di un grave danno al pozzo sito in rione S. Giorgio – si legge in un comunicato – si verificheranno altresi’ difficolta’ all’erogazione idrica nei quartieri Pio XI S. Giorgio Extra, Boschicello. I tecnici comunali congiuntamente con i tecnici Sorical sono a lavoro per risolvere il problema“. Nella citta’ dello Stretto, ieri, si sono verificati allagamenti e danni dovuti alle piogge abbondanti, proprio mentre veniva inaugurata la diga sul Menta, ultimata dopo molti anni, dalla quale arrivava per la prima volta l’acqua destinata alle condotte cittadine.