Maltempo Abruzzo: a Pescara in due giorni sono caduti 171mm di pioggia, solo nel 1958 e nel 1967 due eventi simili

Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 caduta a Pesara quantità d’acqua elevatissima. Nei due giorni indicati l’Abruzzo intero è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate.

In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha emesso un avviso di criticità per i giorni 22 e 23 Ottobre con previsione di allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato per le zone interessate dalla perturbazione, in particolare per le Province di Teramo, Pescara e Chieti e sulle restanti zone della Regione, in particolare sui Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali.

“Pertanto – sottolinea il repsonsabile del Centro Operativo, Antonio Iovino – la fase operativa dichiarata dalla Regione per la propria Struttura è stata quella di Preallarme a seguito dell’allerta arancione”, il quale ha ricordato che il personale della Sala Operativa e del Centro Funzionale d’Abruzzo ha provveduto costantemente al monitoraggio dei fenomeni in atto attraverso il sistema del volontariato di protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura.

Inoltre il Centro Funzionale ha provveduto alla diffusione di comunicazioni relative al superamento del livello di preallarme per i fiumi Pescara, Alento e Orte e del superamento del livello di allarme del fiume Pescara.

“Dai dati del Centro Funzionale Abruzzo”, interviene il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, “i quantitativi di pioggia più elevati sono stati registrati dai pluviometri ubicati nella zona costiera delle provincie di Chieti e Pescara. Per citare alcuni dati a Pescara città le piogge complessive sono state di 171.60 mm in 48 h, con cumulate massime nelle 12 h di 122.40 mm, valori superiori o paragonabili sono stati registrati solamente nel 1958 e nel 1967; situazione analoga a Chieti dove le precipitazioni totali sono state 158.60 mm in 48 h, con cumulate massime nelle 12 h di 132.60 mm, con valori confrontabili nel mese di novembre 2015; per trovare valori superiori bisogna tornare al 1934.”