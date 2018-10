Maltempo, acqua alta a Venezia: inzuppati due Mirò da 1 milione di euro

Due arazzi di Mirò da un milione di euro sono stati inzuppati dall’acqua a Palazzo Zaguri a Venezia: un danno idraulico alle toilette di palazzo Zaguri causato dall’eccezionale marea ha allagato il secondo piano della mostra “Da Kandisky a Botero, tutti in un filo” allestita da Venice Exhibition srl.

“Eravamo preoccupati per il picco di marea notturna annunciato attorno alle una di notte. Quando siamo arrivati abbiamo percepito un acre odore di fognatura e colava acqua dagli scalini al piano terra come un ruscelletto di montagna: la fuoriuscita e’ avvenuta dalle toilette, avevamo lasciato il palazzo alle 17 del pomeriggio di ieri e non sappiamo per quante ore l’acqua ha allagato i pavimenti del secondo piano,” raccontano gli organizzatori.

Le due opere sono state subito spedite all’arazzeria Scassa (Asti) per riparare l’eventuale danno e per eseguire dei lavaggi in grado di ripulire gli arazzi dall’acqua salata.