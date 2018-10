Maltempo, Aipo: per il Po criticità ordinaria e moderata nelle prossime 24 ore

L’Agenzia interregionale per il fiume Po prevede che “nelle prossime 24 ore il livello del Po raggiunga livelli di “criticità ordinaria” (superamento della prima soglia di criticità) nel tratto piemontese, tra gli idrometri di S.Sebastiano e Casale Monferrato e di “criticità moderata” (superamento della soglia 2) all’idrometro di Valenza Po, per effetto del consistente apporto del fiume Sesia. Pur con incremento dei valori, per ora la situazione rimane di “criticità assente” sulla restante parte dell’asta del Po. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in seguito.”

Il personale AIPo è in piena attività per il monitoraggio dei corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia e la valutazione di eventuali interventi, in stretta collaborazione con tutti gli enti territoriali facenti parte del Sistema di protezione civile.

Attivato il servizio di piena dagli uffici AIPo di Milano, Parma (con particolare riferimento al fiume Taro), Casale Monferrato e il servizio di mareggiata dall’ufficio AIPo di Rovigo.