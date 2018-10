Lavori parlamentari sospesi per maltempo. Alla Camera, dove si esamina il decreto legge per Genova, diversi deputati hanno lasciato gli scranni vuoti per la difficoltà a raggiungere la capitale. Il presidente di turno Fabio Rampelli, anche alla luce di quanto veniva riferito sulle ragioni delle assenze legate alle condizioni meteorologiche “avverse”, ha quindi sospeso la seduta, con ripresa prevista alle 15 e 30.