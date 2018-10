Maltempo, alluvione in Calabria: danni per 12 milioni nel Catanzarese

Secondo il presidente del Consorzio di Bonifica, Grazioso Manno, ammontano a 12 milioni di euro i danni provocati nell’area ionica Catanzarese dal maltempo nei giorni scorsi. Manno ha inviato una lettera al presidente della Regione, Mario Oliverio, ai ministri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, al Prefetto di Catanzaro, ai capi della Protezione Civile nazionale e regionale e a tutti i consiglieri regionali.

“Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese – scrive Manno – per le operazioni necessarie, immediatamente con operai e mezzi e’ intervenuto in via straordinaria sul territorio. A memoria degli operai che da piu’ tempo lavorano al Consorzio, un evento come quello di questi giorni non si ricorda: almeno non su un’area cosi’ estesa e non contemporaneamente su cosi’ tanti corsi d’acqua.”

“Da una prima stima del tavolo tecnico-operativo consortile che sta costantemente monitorando la situazione e approntando i vari interventi nelle zone piu’ colpite, e’ scaturito che occorrono 12 milioni di euro solo per la manutenzione ordinaria e straordinaria.”