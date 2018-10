Maltempo, alluvione in Sardegna: folla commossa all’ultimo saluto della vittima

Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna.

La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas.

Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma lei non ce l’ha fatta.

Questa mattina nella chiesa del Carmine un’intera cittadina, commossa, si è stretta attorno al dolore dei familiari.

Lutto cittadino oggi ad Assemini.