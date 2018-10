Maltempo, alluvione in Sardegna: un minuto di silenzio in Consiglio regionale per la vittima

Il Consiglio regionale della Sardegna ha ricordato oggi la vittima dell’alluvione del 10 e 11 ottobre scorso e le persone colpite dall’evento calamitoso, ed ha osservato un minuto di silenzio: “Ritengo doveroso in apertura di seduta rivolgere un pensiero ai familiari di Tamara Maccario, a cui rivolgo a nome mio e di tutto il Consiglio regionale il più sincero e sentito cordoglio. Siamo vicini a chi durante la terribile alluvione che ha colpito la nostra terra, ha perso una mamma e una moglie e a chi ancora aspetta di conoscere la sorte dei propri cari. Siamo vicini anche a chi in quelle giornate di paura ha subito danni alle proprie case, aziende, campi, al lavoro di una vita. Il Consiglio regionale si stringe attorno a tutti i sardi colpiti da questa sciagura con l’impegno di fare la sua parte sino in fondo“, ha dichiarato il presidente del Consiglio Gianfranco Ganau.