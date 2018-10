Maltempo anche in Francia, la mareggiata danneggia le opere del Museo di Mentone [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Opere danneggiate dalle mareggiate a Mentone, la cittadina del sud della Francia al confine con l’Italia. Un centinaio di pezzi del Museo comunale Jean-Cocteau, situato di fronte al mare, sono stati danneggiati dalla furia devastante delle acque che ieri notte ha colpito il litorale. “Queste opere, essenzialmente in carta, saranno portate questa notte al Palais de l’Europe (un edificio situato in centro citta’) dai pompieri e dai servizi comunali, in modo da essere stese ad asciugare su una superficie di mille metri quadri”, precisano fonti francesi. Esperti della Direzione Generale per gli Affari Culturali sono attesi sul posto nei prossimi giorni per valutare l’entita’ dei danni. In una nota, la citta’ di Mentone parla di mareggiate “improvvise ed estremamente violente”, le stesse verificatisi in Liguria, che hanno causato, tra l’altro, danni in porto e negli stabilimenti balneari. “Una cosa mai vista da 40 anni”. La citta’ si appella inoltre a Parigi affinche’ dichiari lo stato di catastrofe naturale.