Maltempo: ancora rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta

Ancora rallentato il traffico ferroviario nel nodo di Caserta dopo i danni causati da un incendio provocato da un fulmine in un locale tecnico della stazione. Cento i tecnici al lavoro, personale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e ditte appaltatrici, h24 per il ripristino totale dell’infrastruttura. Attualmente sono percorribili tre dei sette binari per le relazioni Foggia-Benevento-Cassino, Cancello-Gricignano-Aversa e viceversa, con allungamento dei tempi di viaggio di circa mezz’ora.

Per i collegamenti Roma-Bari/Lecce i tempi di viaggio sono aumentati fino a 50 minuti, per la relazione Roma-Reggio Calabria/Siracusa fino a 30 minuti, con punte di un’ora e mezza. Sospeso il traffico ferroviario fra Cancello e Caserta. Per garantire la mobilità verso Napoli e Salerno, per il servizio regionale, tra le due stazioni sono attive navette spola con bus. Nelle stazioni sono stati potenziati i servizi di assistenza e informazioni alle persone. Dettagli sui provvedimenti di circolazione disponibili anche sui canali informativi web delle società del Gruppo Fs Italiane.