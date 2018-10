Quattro persone sono morte nella regione di Mecca, 3 in quella di al Baha, 2 nelle regioni orientali, mentre si registra una vittima in ciascuna delle regioni di Riad, Asir, Tabuk, Jaza e Hail.

L’agenzia di stampa Spa riporta che una violenta ondata di maltempo si è abbattuta negli ultimi giorni in Arabia Saudita : il regno è stato colpito per circa 10 giorni da temporali e piogge torrenziali senza precedenti, provocando 14 vittime.

