Maltempo: Autostrada del Brennero chiusa al traffico, traliccio dell’alta tensione pericolante

L’Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. L’Autobrennero è stata dunque nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vipiteno e Brennero. Per chi viene da Sud l’uscita obbligatoria è quella di Vipiteno, per chi entra in Italia non è possibile entrare in autostrada a Brennero. Ieri sera su quello stesso tratto una frana, causata dal Maltempo, si era abbattuta coinvolgendo sei autovetture. Per il momento il tratto Brennero-Vipiteno è consentito solo in treno perché la statale del 12 è chiusa per frana tra Brennero e Colle Isarco.