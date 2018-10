Maltempo Basilicata, Coldiretti: nel Materano registrati ingenti danni

“Oltre 200 millimetri di pioggia” sono caduti nei giorni scorsi in alcune zone della provincia di Matera, provocando “ingenti danni alle colture e istanze di sgombero“: lo rende noto Coldiretti Basilicata, a seguito di sopralluoghi nella zona di Rotondella (Matera). Coldiretti chiede “misure urgenti in vista dell’allerta meteo dei prossimi giorni: il torrente Candela necessita di interventi di manutenzione che non possono attendere i tempi incerti e lunghi della burocrazia. Dobbiamo certamente imparare a convivere con il rischio idrogeologico, ma è altrettanto vero che gli enti competenti devono mettere in campo tutte le misure idonee ad attenuare la nostra vulnerabilità“.