Maltempo Belluno: situazione critica a Taibon

Il territorio della provincia di Belluno, continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, anche di forte intensità.

Nelle prossime ore, dalle 18 alle 24, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia e, in particolare, il Feltrino, il Comelico e il basso Agordino. Il significativo rinforzo del vento di scirocco sta provocando diversi disagi a causa della caduta di alberi e cavi elettrici lungo le strade. Al momento la situazione più critica è nell’agordino dove, nel Comune di Taibon, si sta procedendo con l’evacuazione dell’abitato di Fornoval. Nel Comune di Cencenighe sono isolate le frazioni di Chenet, Lorenzon, Boch A Feltre, il Comune ha evacuato la frazione di Villaga per allagamenti.

Il maltempo sta inoltre provocando vari black out elettrici, sui quali E-Distribuzione – presente con un proprio rappresentante nel CCS – sta operando, che riguardano specialmente la zona di Longarone, Valbelluna, Agordino, Alpago.

E’ stata attivata la procedura di massima allerta per il rischio idraulico relativa alle seguenti dighe: Corlo, Alleghe, Ghirlo, Valle di Cadore, Busche ed il Centro Coordinamento Soccorsi è in continuo contatto con i Sindaci interessati. In 54 comuni della Provincia è stato attivato il Centro Operativo Comunale.