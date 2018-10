Maltempo Belluno: treno bloccato in zona montuosa, soccorsi passeggeri

A causa del maltempo un treno è bloccato in una zona montuosa del Bellunese, non lontano dalla stazione di Quero Vas: il soccorso alpino sta intervenendo in soccorso dei passeggeri. I soccorritori sono al lavoro anche nel controllo dei corsi d’acqua a rischio nelle zone di Cortina, Longarone e Perarolo di Cadore.

Gli uomini del Soccorso Alpino arrivati sul posto avevano valutato in un primo momento di evacuare le persone ma successivamente hanno deciso di farle rimanere a bordo dei convogli in quanto non ci sono pericoli imminenti per la loro incolumità.

I soccorritori stanno cercando di rimuovere i numerosi alberi finiti sui binari.